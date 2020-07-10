США испугались конкуренции доллара с криптовалютой Дурова

Создатель Telegram Павел Дуров обвинил компании Apple и Google в тотальном контроле над приложениями, которые на свои смартфоны устанавливают миллиарды пользователей по всему миру. Кроме того, Дуров заподозрил корпорации в том, что они собирают налоги со всего человечества. Он заявил о пагубности сложившейся ситуации «для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса».

В свою очередь, основатель проекта по цифровому консалтингу Digital Partners, вице-президент международной группы инвестиционных компаний «Адва-Ес» Пётр Дворянкин высказал «Радио 1» мысль о том, что заявление Дурова является реакцией на закрытие судом США его блокчейн-платформы TON.

«Думаю, то, что мы сейчас наблюдаем, является следствием того, что США отказали господину Дурову – жёстко, в последний момент, когда три недели оставалось до запуска платформы TON. Сделали всё как надо. Почему так произошло? Потому что испугались американские конгрессмены, руководство, что будет создана альтернатива американскому доллару. Испугались не только его криптовалюты, но и криптовалюты Libra», – отметил Дворянкин.

Добавим, ранее вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. Он подчеркнул, что налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений.

«То, о чём Перекопский говорил – про создание региональных магазинов для Google Play и iTunes, – очень интересная идея. Таким образом они хотят попробовать на региональном уровне ограничить монополию, которой все очень сильно недовольны. Я считаю, что это очень разумное решение. Этот вопрос волнует не только Россию, но и Евросоюз, Китай, Японию. Apple Store и Google Play – монополия, с которой надо бороться», – заключил эксперт.