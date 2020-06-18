«Дуров начал сотрудничать». Клименко о разблокировке Telegram

«Победителей в таких историях нет, а вот пострадала, наверное, репутация нашего государства в части тех законов, которые нельзя было выполнить. Юридически Роскомнадзор мог снять блокировку по единственной причине - получение постановления прокуратуры, что государство претензий к Дурову не имеет. А не иметь претензий можно по одной причине - речь шла о переписке по шести номерам по делу о взрыве в московском метро. Это значит, что он это все выдал, и вот претензии сняты. Теперь каждая из сторон будет сохранять лицо. Роскомнадзор будет настаивать, что его действия привели к тому, что Дуров согласился, но мы помним, какой шабаш был, когда за ним охотились, как за зайцем в поле. Но у Павла также возникли неожиданные неприятности с американским правосудием из-за его криптовалюты. Юристы наверняка посоветовали ему наладить отношения хоть с кем-то. Нельзя воевать со всеми. Так что мы имеем очевидный факт, что Павел сотрудничает. Возможно, он выступит с заявлением, что он ничего не знает и по-прежнему не сотрудничает, потому что с его репутацией борца за свободу ему за такое сильно прилетит. Поэтому, наверное, промолчит. Надо дождаться реакции Дурова и послушать, что он скажет», - закончил Клименко.

4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить «30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис». 15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Авторы документа отмечали, что российские чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер «как один из своих основных информационных ресурсов».

Мессенджер Telegram был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, по утверждению ведомства, использовали для обхода блокировок. Несмотря на попытки заблокировать приложение, Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в России.