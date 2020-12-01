Срок уплаты имущественных налогов для физлиц истекает 1 декабря

Срок уплаты имущественных налогов для физических лиц в России истекает 1 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФНС.

До конца дня собственники транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено, обязаны заплатить налоги за прошлый год.

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В противном случае, начиная со 2 декабря, пени будут начисляться ежедневно, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, в том числе - заблокировать банковский счет или арестовать имущество.

Имущественный налог в России следует отменить для семей с тремя и более детьми до совершеннолетия младшего ребёнка, считает член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

С такой инициативой она обратилась к главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Отмена имущественного налога, по мнению общественницы, поспособствует увеличению числа многодетных семей в России.

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ФОТО: pixabay.com
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