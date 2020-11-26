Экономист предупредил россиян о повышении налогов

Российские власти продолжат повышать налоги и вводить новые пошлины для компенсации дефицита бюджета, сообщает Ura.ru.

Ранее Госдума утвердила бюджет России до 2023 года. Согласно документу, дефицит бюджета в 2021 году составит 2,75 трлн рублей, в 2022 году — 1,25 трлн, в 2023 — 1,41 трлн.

Как заявил экономист Антон Любич в беседе с агентством, основной вопрос — за счёт чего будет финансироваться дефицит. По мнению эксперта, одним из источников станет Фонд национального благосостояния, другими источниками финансирования экономист считает налоги и дополнительные платежи.

Любич подчеркнул, что не ожидает полной компенсации дефицита бюджета за счёт ФНБ, и более вероятен сценарий поступления средств в казну от повышения налоговых ставок и введения сборов.

Глава «Справедливой России», руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Миронов в эфире НСН рассказал, что партия не поддерживает дефицитный бюджет и проголосовала против. По словам Миронова, справедливороссы готовят альтернативный документ, доходная часть которого на 6 трлн больше, и расходы на здравоохранение и образование выше, чем в проекте правительства.





