Новости за ночь: Мишустину предложили отменить имущественный налог для многодетных
Имущественный налог в России следует отменить для семей с тремя и более детьми до совершеннолетия младшего ребёнка, считает член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. С такой инициативой она обратилась к главе правительства РФ Михаилу Мишустину, передаёт RT.
Сейчас многодетные семьи могут рассчитывать на налоговый вычет: в их случае налогом не облагается площадь 10 кв. метров для комнаты, 20 кв. метров для квартиры и 50 кв. метров для частного дома. Однако этого недостаточно, поскольку от уплаты налога семьи не освобождены, и для большой семьи сумма будет существенна, полагает Волынец.
Отмена имущественного налога, по мнению общественницы, поспособствует увеличению числа многодетных семей в России.
Ранее Волынец предлагала ввести в школьный курс занятия по медицинской грамотности, выступала с идеей перенести День России на 1 июля.
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