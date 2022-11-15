Срок обучения в магистратуре для специалистов предложено сократить до года

В России срок обучения для специалистов, поступивших в магистратуру, могут сократить до одного года по решению вуза и с учетом специфики направления подготовки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

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«Такой механизм позволит обучающимся выстроить индивидуальную образовательную траекторию, расширить полученные ими знания в определенной области (сфере) профессиональной деятельности, изучая интересующие их направления, принадлежащие смежным областям образования и науки», - следует из сообщения ведомства.

В министерстве отметили, что возможность обучения в рамках двухуровневой системы — бакалавриат, магистратура — будет сохранена по гуманитарным, экономическим и другим направлениям, «где это соответствует требованиям рынка труда».

Ранее министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а также ввести его по профессиям, востребованность которых обусловлена технологическим развитием РФ. Изменения должны дать право выпускникам вузов с дипломом специалиста поступать в «родственную» магистратуру на бюджетные места.

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ФОТО: РИА Новости
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