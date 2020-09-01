Судебное следствие по делу Ефремова завершено в Москве

Пресненский районный суд российской столицы завершил судебное следствие по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. Судья Елена Абрамова постановила, что прения сторон начнутся в четверг, 3 сентября.

В этот день сторона обвинения должна запросить наказание для актёра, передает RT. Согласно материалам дела, вечером 8 июня внедорожник Ефремова выехал на полосу встречного движения и врезался в микрогрузовик на Смоленской площади в центре Москвы. В крови актера были найдены следы алкоголя и наркотиков.

Согласно показаниям свидетелей и судя по видеозаписям, после ДТП актер обещал «решить» дело и утверждал, что его денег хватит на помощь семье пострадавшего водителя, который впоследствии скончался в больнице. Ефремов даже записал видео, на котором признавался в содеянном.

Однако с началом судебного процесса актёр начал отказываться от своих показаний. Он заявил, что не находился за рулём в момент аварии. Сегодня в ходе заседания суда Ефремов назвал фейком видео, на котором его пьяным вытаскивают с водительского сиденья после ДТП, отмечает Ura.ru.

Ранее три свидетеля заявили, что Ефремов находился на месте водителя, а один из них даже вытаскивал его из-за руля после сработавшей подушки безопасности. Эксперты также заявили, что не обнаружили на подушке безопасности пассажирского места никаких биологических следов.

