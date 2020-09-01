Адвокат Ефремова в зале суда обматерил защитника семьи погибшего в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в зале суда обматерил защитника семьи погибшего в ДТП Анну Бутырину, передает РЕН-ТВ.
Он назвал ее "женщиной с пониженной социальной ответственностью". По информации СМИ, юрист использовал "более емкое определение".
Причина этого поступка неизвестна, Пашаева призвали вести себя прилично.
Во вторник Михаил Ефремов доставлен под конвоем в Пресненский районный суд Москвы для продолжения слушаний по его делу о смертельном ДТП. Актера завели в здание в сопровождении работников суда, передает ТАСС. Сегодня должен быть продолжен допрос свидетеля Светланы Набокиной, которая накануне уже успела поведать, что видела актёра за рулем внедорожника в момент аварии.
Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с микрофургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии опьянения. Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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