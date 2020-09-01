Адвокат Ефремова в зале суда обматерил защитника семьи погибшего в ДТП

Во вторник Михаил Ефремов доставлен под конвоем в Пресненский районный суд Москвы для продолжения слушаний по его делу о смертельном ДТП. Актера завели в здание в сопровождении работников суда, передает ТАСС. Сегодня должен быть продолжен допрос свидетеля Светланы Набокиной, которая накануне уже успела поведать, что видела актёра за рулем внедорожника в момент аварии.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с микрофургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии опьянения. Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

