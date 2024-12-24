«Срочные меры!»: В Госдуме поддержали блокировку звонков из-за границы в мессенджерах

Масштабы телефонного мошенничества достигли колоссальных размеров, нужны срочные меры, как минимум, надо информировать граждан, что звонок идет из-за рубежа. Об этом в беседе с НСН заявил первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают борьбу с мошенниками в мессенджерах: рассматриваются варианты блокировки голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах, пишет «Коммерсант». По оценкам операторов связи, около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, при этом примерно 70% из них поступают из-за рубежа. Осуществлять блокировку может Роскомнадзор, для этого есть и технические возможности. Пока разрабатываются нормативные документы. Боярский отметил, что поддерживает эту инициативу.