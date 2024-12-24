«Срочные меры!»: В Госдуме поддержали блокировку звонков из-за границы в мессенджерах
Сейчас остро стоит проблема мошенничеств, осуществляемых именно из-за рубежа, а не в России, так как для вычисления преступников из РФ есть все средства, заявил НСН Сергей Боярский.
Масштабы телефонного мошенничества достигли колоссальных размеров, нужны срочные меры, как минимум, надо информировать граждан, что звонок идет из-за рубежа. Об этом в беседе с НСН заявил первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Минцифры и Роскомнадзор обсуждают борьбу с мошенниками в мессенджерах: рассматриваются варианты блокировки голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах, пишет «Коммерсант». По оценкам операторов связи, около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, при этом примерно 70% из них поступают из-за рубежа. Осуществлять блокировку может Роскомнадзор, для этого есть и технические возможности. Пока разрабатываются нормативные документы. Боярский отметил, что поддерживает эту инициативу.
«Я абсолютно убежден, что нужно как минимум информировать, что звонок идет не с территории России. Думаю, что такая возможность есть, предупрежден – значит вооружен. Звонки из-за границы с мессенджера - это один из вариантов поддерживать связь с родственниками, с близкими, когда ты уезжаешь за рубеж на отдых. С этого все и начиналось. В первую очередь мы стали использовать IP-телефонию вместо роуминга, а потом уже начали общаться внутри страны через мессенджер. В любом случае нужны срочные меры, потому что масштабы угроз просто катастрофические. И объем денег, выуженных у населения, уже запредельный. Последние истории с поджогами банкоматов и со взрывами фейерверков, - это уже угроза жизни и здоровью, которую нужно срочно купировать. Поэтому я поддержу любое решение, которое будет направлено на работу с совершенно необузданной волной мошеннических действий», - рассказал он.
Он уточнил, что речь не идет о мошенничествах с территории РФ.
«Что касается тех, кто на территории России, они все будут пойманы и преданы суду. Здесь нет никаких сомнений. У нас есть все технологические возможности вычислить любого. Сейчас проблема только с самими звонками, которые исходят из профессиональных колл-центров за пределами РФ», - подытожил он.
Ранее стало известно, что в Московском регионе за выходные было совершено свыше 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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