Мошенники стали использовать новую схему обмана через фейковые вакансии в Telegram
Мошенники стали использовать Telegram для рассылки фейковых предложений о работе под видом известных фирм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгения Егорова.
По его словам, такие сообщения злоумышленники распространяют, например, от лица HeadHunter и Baikal Shared Scooter Company Limited.
Специалист объяснил, что сперва правонарушители отправляют предложения о трудоустройстве контактам, информацию о которых они, предположительно, получили из украденных баз данных. Для заинтересовавшихся нереальными вакансиями пользователей мошенники создают учетную запись на своем сайте.
При этом после авторизации жертва должна выполнять задания, которые якобы позволяют ей пополнить внутренний счет. Однако для вывода заработанных средств обманутым гражданам придется платить комиссию или вводить данные карты для зачисления. Егоров рассказал, что через опасные ссылки мошенники могут украсть деньги со счета и распространять вредоносное программное обеспечение через фейковые приложения.
Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что мошенники выманили у россиян более 250 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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