Мошенники стали использовать новую схему обмана через фейковые вакансии в Telegram

Мошенники стали использовать Telegram для рассылки фейковых предложений о работе под видом известных фирм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгения Егорова.

По его словам, такие сообщения злоумышленники распространяют, например, от лица HeadHunter и Baikal Shared Scooter Company Limited.

Специалист объяснил, что сперва правонарушители отправляют предложения о трудоустройстве контактам, информацию о которых они, предположительно, получили из украденных баз данных. Для заинтересовавшихся нереальными вакансиями пользователей мошенники создают учетную запись на своем сайте.