Путин заявил, что мошенники выманили у россиян более 250 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мошенники выманили у россиян более 250 миллиардов рублей.
Эту ситуацию нужно дисциплинировать, заявил Путин и предложил банкам проверять людей перед выдачей кредитов, чтобы было меньше мошенничества. По его словам, онлайн и без проверки можно давать кредиты только до 50 тысяч рублей, а при больших суммах — одобрять займ несколько часов или дней.
Глава государства выступил за ужесточение ответственности для пособников телефонных мошенников. Он отметил, что среди его знакомых нет жертв телефонных мошенников, но звонки были.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с покупками в интернет-магазинах и трояном Mamont, напоминает RT.
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