Срочнику Шамсутдинову разрешили читать только Коран
Солдату-срочнику Руслану Шамсутдинову, который осенью прошлого года застрелил несколько своих сослуживцев, запретили передавать любые книги, кроме религиозных. Об этом изданию Ura.ru рассказал отец военнослужащего Салим Шамсутдинов (на фото).
Мужчина заявил, что в Москву ездила его гражданская супруга. Она хотели передать Руслану, который сейчас находится в институте Сербского, несколько художественных книг. Однако ей запретили это делать, заявив, что можно передавать только религиозную литературу.
«На вопрос супруги: „И что тогда, передавать можно только Коран?“ — ей ответили, что, да, только Коран», - сказал Салим Шамсутдинов.
Рамиль Шамстутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двух офицеров 25 октября 2019 года во время смены караула. По результатам проверки в воинской части были выявлены факты неуставных отношений.
Сам Шамстудинов заявлял на допросе, что застрелил обидчиков, которые угрожали над ним надругаться.
Ранее стало известно, что Читинский военный гарнизонный суд рассмотрит дело о неуставных отношениях в воинской части Шамсутдинова в общем порядке.
Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, в эфире НСН рассказал, с чем связано такое решение суда.
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