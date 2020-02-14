Срочнику Шамсутдинову разрешили читать только Коран

«На вопрос супруги: „И что тогда, передавать можно только Коран?“ — ей ответили, что, да, только Коран», - сказал Салим Шамсутдинов.

Рамиль Шамстутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двух офицеров 25 октября 2019 года во время смены караула. По результатам проверки в воинской части были выявлены факты неуставных отношений.

Сам Шамстудинов заявлял на допросе, что застрелил обидчиков, которые угрожали над ним надругаться.

Ранее стало известно, что Читинский военный гарнизонный суд рассмотрит дело о неуставных отношениях в воинской части Шамсутдинова в общем порядке.

Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, в эфире НСН рассказал, с чем связано такое решение суда.

