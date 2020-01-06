Депутат: Солдаты бегут из частей из-за Шамсутдинова

Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в эфире НСН прокомментировал побег Артура Хакимова и указал причину, по которой растет побегов срочников из российских Вооруженных Сил.

«Если средства массовой информации будут героизировать его (Артура Хакимова – прим. НСН), как Шамсутдинова, то, наверное, у нас еще больше солдат будут убегать, потом возвращаться и, чтобы не попасть в дисбат, будут рассказывать, что их избивали.

Будет проведена проверка, будут сделаны выводы», - заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что дело о неуставных отношениях в одной из воинских частей Забайкалья, по которому расстрелявший сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим, будет рассмотрено в особом порядке. Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, в эфире НСН назвал это решение подтверждением факта неуставных взаимоотношений.

