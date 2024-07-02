Средняя зарплата в России за год выросла на 11%, до 61 тысячи рублей

Темпы прироста предлагаемой зарплаты начали немного сокращаться, отметил в эфире НСН Роман Губанов. 

В среднем предлагаемая зарплата в РФ по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 11% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила порядка 61,5 тысячи рублей, заявил директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов в пресс-центре НСН.

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«Мы в 2023 году столкнулись с некоторой новой реальностью. Если раньше ежегодный пересмотр зарплаты происходил фактически раз в год, то мы видим по очень многим отраслям (производство, строительство, сельское хозяйство), когда работодатели пересматривали зарплату больше, чем два раза в течение одного года. Мы увидели, что в среднем предлагаемая зарплата по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 11% по сравнению с первым полугодием 2023 года и составила порядка 61,5 тысячи рублей. Мы отмечаем, что темпы прироста предлагаемой зарплаты немного сокращаются. Если в 2023 году мы наблюдали бум предложений роста зарплаты, то сейчас работодатели осознали, что их возможности ограничены», - сказал Губанов.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров в пресс-центре НСН отметил, что работодателям необходимо вкладываться в развитие сотрудников, чтобы рынок труда пополнялся опытными кадрами и на нем не было дефицита рабочей силы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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