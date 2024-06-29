Эксперт Солодовникова: Размер пенсии зависит от зарплаты и страхового стажа

Размер пенсии россиян зависит в первую очередь от официальной зарплаты, на базе которой начисляют страховые взносы — основу для формирования пенсионного капитала. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА Новости.

Как отметила специалист, чем выше официальный доход, тем больше гражданин получит пенсионных баллов «и, следовательно, тем больше будет размер пенсии». За год можно заработать не более десяти пенсионных баллов. Их смогут получить только россияне с годовым доходом от 2,225 млн рублей.

Также на размер пенсии в РФ влияет страховой стаж.

«Согласно изменениям, внесенным в 2024 году, для получения пенсии нужно проработать не менее 15 лет, включая нестраховые периоды (служба в армии, уход за ребенком, уход за инвалидом I группы и прочее)», — указала Солодовникова.

Эксперт добавила, что размер пенсии увеличится, если стаж составляет 25 или 30 лет.

Между тем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России среднее минимальное увеличение пенсий в России после индексации составит 1,3 тысячи рублей.

