В Госдуме заявили, что знают, как поднять зарплату в России
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире НСН выразил уверенность, что зависимость от международных соглашений поставила страну в тяжелое положение.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет их соответствия верховенству российской конституции. «Речь идет об усилении нашей страны на международной арене, об укреплении нашего суверенитета», - сказал на заседании Совета законодателей РФ в четверг.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил НСН, что экономический курс страны связан соглашениями, в которых страна подчиняется международных органам, и из-за этого в России зарплата ниже, чем в Германии в пять раз.
«Там, где написано, что мы должны подчиняться органам, созданным за границей, и исполнять эти решения, те соглашения подлежат, конечно, пересмотру. Это абсолютно правильно. Это могут делать комитет по международным делам и профилирующие комитеты. Конечно, надо проводить пересмотр всех соглашений, особенно заключенных в 90-е годы. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее повысится качество нашей жизни. Эти соглашения определяют курс страны. Россия - самая богатая страна в мире. Почему за ту же работу граждане России получают в 5 раз меньше, чем, допустим, граждане Германии? Я уж не говорю про Японию. От Китая в два раза отстали с его полутора миллиардами населения. Очевидность, что это неправильность курса. И вот смена курса путем открепления от международных органов и позволяет резко повысить качество уровня экономики и жизни граждан России», - заверил он.
Согласно поправке к статье 79 основного закона России, одобренной на общероссийском голосовании, «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ».
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