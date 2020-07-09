В Госдуме заявили, что знают, как поднять зарплату в России

«Там, где написано, что мы должны подчиняться органам, созданным за границей, и исполнять эти решения, те соглашения подлежат, конечно, пересмотру. Это абсолютно правильно. Это могут делать комитет по международным делам и профилирующие комитеты. Конечно, надо проводить пересмотр всех соглашений, особенно заключенных в 90-е годы. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее повысится качество нашей жизни. Эти соглашения определяют курс страны. Россия - самая богатая страна в мире. Почему за ту же работу граждане России получают в 5 раз меньше, чем, допустим, граждане Германии? Я уж не говорю про Японию. От Китая в два раза отстали с его полутора миллиардами населения. Очевидность, что это неправильность курса. И вот смена курса путем открепления от международных органов и позволяет резко повысить качество уровня экономики и жизни граждан России», - заверил он.

Согласно поправке к статье 79 основного закона России, одобренной на общероссийском голосовании, «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ».