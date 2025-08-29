Средняя военная пенсия в России вырастет до 46,3 тысяч рублей с октября

По словам Мосягина, прибавка составит в среднем 3,26 тысяч рублей в месяц. На эту сумму можно приобрести базовую недельную продовольственную корзину, включающую крупы, картофель, макароны, курицу, яйца, молочные продукты, овощи, яблоки, хлеб, масло, сахар, соль и чай.

Экономист отметил, что такой рацион позволяет готовить простые блюда — каши, супы или тушеные овощи с курицей, — но требует внимательного планирования расходов, передает «Радиоточка НСН».

