Средняя военная пенсия в России вырастет до 46,3 тысяч рублей с октября
Средний размер военной пенсии в России после октябрьской индексации составит 46,26 тыс. рублей, сообщил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.
С 1 октября 2025 года выплаты военных пенсионеров увеличатся на 7,6%. Депутат Госдумы Алексей Говырин ранее в беседе с РИА Новости пояснил, что решение о повышении пенсий именно на этот уровень вместо планировавшихся 4,5% принято с учетом актуальной инфляционной динамики.
По словам Мосягина, прибавка составит в среднем 3,26 тысяч рублей в месяц. На эту сумму можно приобрести базовую недельную продовольственную корзину, включающую крупы, картофель, макароны, курицу, яйца, молочные продукты, овощи, яблоки, хлеб, масло, сахар, соль и чай.
Экономист отметил, что такой рацион позволяет готовить простые блюда — каши, супы или тушеные овощи с курицей, — но требует внимательного планирования расходов, передает «Радиоточка НСН».
