Правительство назвало Китай ведущим экономическим партнером России
Китай - ведущий экономический партнер России. Об этом говорится в сообщении аппарата российского правительства.
В материалах кабмина к готовящемуся визиту премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР, который запланирован на 3-4 ноября, говорится о развитии взаимодействия двух стран.
«Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая активно развивается», - отметили в правительстве.
Так, страны работают над увеличением товарооборота агропромышленной продукции и взаимодействуют в вопросе расширения номенклатуры поставок животноводческой и рыбной продукции. Кроме того, в правительстве подчеркнули, что Россия занимает первое место по поставкам нефти на рынок КНР.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китая значимым и стабилизирующим фактором мировой политики.
