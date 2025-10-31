В начале октября видеоролики с тромбонистом Даниилом Ливенцовым с концерта Дмитрия Маликова стали новым трендом в соцсетях. Сам артист отметил, что не придает этому большого значения.

«Я не обращаю на такие вещи внимания. Меня волнует другое. Например, выход новой песни. Интересно, сколько людей послушает, какое она произведет впечатление. Я вижу, мои сотрудники говорят: рилс взлетел. Куда взлетел, я не знаю, но знаю количество просмотров», - рассказал Маликов.

Как добавил исполнитель, музыкантам своей команды он не запрещает выступать с другими артистами.

«Я разрешаю, как можно запрещать что-то, музыкант же у меня не в рабстве. Если Буланова запрещает своим танцорам сотрудничать с другими, значит, у них такой трудовой договор», - допустил артист на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

Ранее народный артист России Филипп Киркоров заявил «Радиоточке НСН», что танцоры певицы Татьяны Булановой сближают ее со слушателями, поскольку публике сегодня нужно нечто живое и настоящее.

