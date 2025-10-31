Глава РКН предложил отказаться от согласия на обработку персональных данных
Институт согласий на обработку персональных данных устарел, в России следует ввести отраслевые стандарты обработки. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
По мнению руководителя федеральной службы, согласия были эффективны на заре законодательного регулирования данных, когда их детали оставляли «на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать». С течением времени количество оставленных гражданином согласий так выросло, что он не может их контролировать, пишет RT. При этом россиянам сложно отстоять свои права в случае сомнений о правомерности.
«Здесь, наверное, нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов», - заявил Липов журналистам.
После отработки регулирования и его проверки на практике можно будет перейти к организации контроля и надзора, чтобы следить за тем, что информацию собирают в определенном объеме и обрабатывают установленное время. Роскомнадзор направил соответствующие предложения в правительство, их могут включить в новый пакет мер по борьбе с мошенничеством.
Ранее Липов рассказал, что в 2025 году было зафиксировано 103 факта утечек 50 миллионов записей персональных данных.
