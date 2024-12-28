Средняя цена ночи в санаториях России за год выросла на 28%
Средняя цена ночи в санаториях России за год выросла на 28%, сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок.
Так, цена ночи в российских санаториях в 2025 году составит 12,6 тысячи рублей, передает «Газета.Ru».
В отрасли отмечают, что рост цен в большей степени вызван инфляцией, что приводит к росту затрат в отрасли – дорожают коммунальные услуги, отельеры повышают зарплаты работникам.
В санатории все чаще приезжают гости в возрасте от 30 до 40 лет, заявил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. По его словам, в этом году число гостей российских санаториев растет на 6%.
По его словам, совершенно неожиданно в прошлом году в десятке лидеров оказались Омская, Кемеровская, Тюменская области. Лидером прироста в 2023 году стала Московская область, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru