Средняя цена ночи в санаториях России за год выросла на 28%

В отрасли отмечают, что рост цен в большей степени вызван инфляцией, что приводит к росту затрат в отрасли – дорожают коммунальные услуги, отельеры повышают зарплаты работникам.

В санатории все чаще приезжают гости в возрасте от 30 до 40 лет, заявил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. По его словам, в этом году число гостей российских санаториев растет на 6%.

По его словам, совершенно неожиданно в прошлом году в десятке лидеров оказались Омская, Кемеровская, Тюменская области. Лидером прироста в 2023 году стала Московская область, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

