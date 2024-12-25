Чернышенко: Порядка 950 новых отелей открыли в России в 2024 году

Около 950 новых отелей было открыто в России в 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

По его словам, примерно 40% из них открылись в Краснодарском крае. Что касается номеров, их в уходящем году было введено в эксплуатацию 26 тысяч.

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Чернышенко рассказал, что 282 проекта на общую сумму в миллиард рублей сейчас реализуются в рамках льготного субсидирования.

Спрос на размещение в отелях в некоторых регионах России сегодня существенно превышает предложение, что отражается на стоимости номеров в гостиницах, рассказал ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, Краснодарскому краю сейчас нужно, чтобы строились 150-200 отелей в год, а строится 30.

Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов сообщал «Радиоточке НСН», что обуздать цены на отдых в России позволит строительство новых инфраструктурных комплексов высокого уровня, например, на Каспии. По его словам, это выгодная инвестиция в будущее, здоровье нации и отдых внутри страны.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Краснодарский КрайОтели

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