Чернышенко: Порядка 950 новых отелей открыли в России в 2024 году

Чернышенко рассказал, что 282 проекта на общую сумму в миллиард рублей сейчас реализуются в рамках льготного субсидирования.

Спрос на размещение в отелях в некоторых регионах России сегодня существенно превышает предложение, что отражается на стоимости номеров в гостиницах, рассказал ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, Краснодарскому краю сейчас нужно, чтобы строились 150-200 отелей в год, а строится 30.

Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов сообщал «Радиоточке НСН», что обуздать цены на отдых в России позволит строительство новых инфраструктурных комплексов высокого уровня, например, на Каспии. По его словам, это выгодная инвестиция в будущее, здоровье нации и отдых внутри страны.

