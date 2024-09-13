Средняя цена легковых автомобилей с пробегом упала ниже 1,5 млн рублей
Средняя стоимость подержанных легковых автомобилей в России снизилась до 1,486 млн рублей в августе 2024 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Отмечается, что цена на машины с пробегом впервые за долгое время опустилась ниже отметки 1,5 млн рублей. Так, в сентябре 2023 года такие автомобили стоили дороже 1,5 млн рублей, в декабре того же года — 1,6 млн рублей.
При этом по сравнению с июлем 2024 года автомобили с пробегом подешевели на 1,6% (на 24 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что в России продажи премиальных автомобилей растут второй месяц подряд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru