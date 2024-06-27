«Продолжат покупать»: В отрасли опровергли страшилки дилеров о крахе авторынка

Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 июля в России ожидается сокращения авторынка на 8–10%. Такой прогноз дают дилеры после вступления в силу решения Центробанка по ограничению автокредитования и повышения надбавки к коэффициентам риска, отмечают «Известия». Шапарин отметил, что россияне продолжат покупать автомобили.

«Дело в том, что дилеры машины продают только в кредит. Если человек приедет с наличными деньгами, его прогонят. Задача дилера - получить 9% комиссии с каждой машины. Продажа самой машины им неинтересна, им интересно продавать финансовые услуги. Именно поэтому дилеры говорят, что все якобы пропало, тушить свет, машины больше продаваться не будут. На самом деле все не так. Россияне с удовольствием покупают машины и будут их покупать. В кредит машины безумно дороги, средний срок кредита у нас приближается к восьми годам, что является большой проблемой», - сказал собеседник НСН.

Ранее Шапарин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что завод «Москвич» сможет сэкономить на логистике до 30% при полном цикле сборки, но цена на запчасти и компоненты все равно привязана к валютному курсу.

