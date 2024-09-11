В России продажи премиальных автомобилей растут второй месяц подряд

В России продажи премиальных автомобилей растут второй месяц подряд, сообщает «Автостат».

В августе салоны продали 12,7 тысячи новых премиальных автомобилей. В июне машин люксового сегмента купили 10,8 тысячи штук, в июле — 11,4 единиц. На конец лета доля «люкса» достигла на российском рынке уже 8,6%.

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В отрасли отмечают, что 80% продаж приходятся на китайские бренды, включая Exeed, Tank и Lixiang.

Отмечается, что по итогам весны 2024 года в России было реализовано 67 новых машин еще более дорого сегмента Luxury. По словам экспертов, самыми популярными марками в этом сегменте рынка стали Bentley и Lamborghini. Тройку лидеров замкнул Rolls-Royce. Эти три бренда занимают 90% от общего объема продаж новых «люксов» на российском рынке.

При этом BMW возглавил список премиальных брендов автомобилей с пробегом, которые чаще всего фигурировали в объявлениях на продажу в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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