В МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников

Для обеспечения безопасности нужно никому не доверять без проверки. При поступлении звонка якобы из банка или от близкого человека с просьбой перевести средства необходимо перезвонить и удостовериться в том, что звонят именно они. Также во всех аккаунтах необходимо создать сложные пароли, чтобы мошенникам было тяжелее взломать их.

В ведомстве посоветовали всегда перепроверить информацию, особенно, когда мошенники торопят с принятием необдуманного решения – в этом суть их деятельности.

Ранее стало известно, что в России в прошлом году из всего числа преступлений 40% были совершены с использованием IT-технологий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

