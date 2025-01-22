В МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников
В МВД России дали советы россиянам о том, как не стать жертвами мошенников, сообщает «РЕН ТВ».
Для обеспечения безопасности нужно никому не доверять без проверки. При поступлении звонка якобы из банка или от близкого человека с просьбой перевести средства необходимо перезвонить и удостовериться в том, что звонят именно они. Также во всех аккаунтах необходимо создать сложные пароли, чтобы мошенникам было тяжелее взломать их.
В ведомстве посоветовали всегда перепроверить информацию, особенно, когда мошенники торопят с принятием необдуманного решения – в этом суть их деятельности.
Ранее стало известно, что в России в прошлом году из всего числа преступлений 40% были совершены с использованием IT-технологий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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