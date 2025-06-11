Соцфонд раскрыл размер средней пенсии госслужащих
Средняя пенсия государственных гражданских служащих в России составляет около 36 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда.
По состоянию на 1 апреля федеральные госслужащие получают в среднем 36,2 тысячи рублей.
Уточняется, что размер пенсии для работающих составил 36 934 рублей, для неработающих — 36 120 рублей.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин предупредил об изменениях в графике выплаты пенсий в июне. Россияне, которые обычно получают пенсию после 12 июня, могут рассчитывать на поступление денег 10 или 11 числа, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru