Соцфонд раскрыл размер средней пенсии госслужащих

Средняя пенсия государственных гражданских служащих в России составляет около 36 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда.

По состоянию на 1 апреля федеральные госслужащие получают в среднем 36,2 тысячи рублей.

Уточняется, что размер пенсии для работающих составил 36 934 рублей, для неработающих — 36 120 рублей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин предупредил об изменениях в графике выплаты пенсий в июне. Россияне, которые обычно получают пенсию после 12 июня, могут рассчитывать на поступление денег 10 или 11 числа, пишет Ura.ru.

