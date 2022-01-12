Средняя пенсия после индексации составит 19 тысяч рублей
Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в России составит почти 19 тысяч рублей после индексации на 8,6%, что затронет 30,8 млн человек. Об этом 12 января заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, на индексацию пенсий в 2022 году потребуется свыше 170 млрд рублей.
Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что предложение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии выше уровня инфляции справедливо, но оно все ровно не позволит покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.
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