Стало известно, кому повысят пенсии с 2022 года

Начиная с 2022 года для некоторых категорий неработающих россиян пожилого возраста будет предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктора экономических наук Жанну Голодову.

Пенсионерам напомнили про индексацию пенсий в 2022 году

По ее словам, бонус смогут получать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях. Ранее такая категория пенсионеров для получения надбавки должна была проживать в сельской местности.

Как отметила Голодова, в текущем году пенсии планируется индексировать три раза. Первая прибавка начислится автоматически с 1 января 2022 года.

Напомним, пенсии неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца уже увеличилась на 5,9%. Социальные пенсии поднимутся на 7,7%, однако индексация произойдет лишь 1 апреля.

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