Стало известно, кому повысят пенсии с 2022 года

По ее словам, бонус смогут получать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях. Ранее такая категория пенсионеров для получения надбавки должна была проживать в сельской местности.

Как отметила Голодова, в текущем году пенсии планируется индексировать три раза. Первая прибавка начислится автоматически с 1 января 2022 года.

Напомним, пенсии неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца уже увеличилась на 5,9%. Социальные пенсии поднимутся на 7,7%, однако индексация произойдет лишь 1 апреля.

