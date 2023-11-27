Средний возраст авто в России составил 12-15 лет

Один человек пропал без вести из-за непогоды в Крыму, еще несколько пострадали

В Краснодарском крае ветром повалило сотни деревьев и есть пострадавшие в четырех городах

В пробке на границе России и Грузии стоят больше 2-х тысяч грузовиков

ВСУ готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией

Более четверти россиян сталкивались с ограничениями по гендерному признаку на работе