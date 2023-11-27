Средний возраст авто в России составил 12-15 лет
В России средний возраст автомобиля вырос и составил 12-15 лет, пишут « Известия» со ссылкой на аналитиков. Эту информацию изданию подтвердили и представители технического обслуживания.
Эксперты объясняют стремительное старение автомобилей из-за дефицита иномарок и роста цен. Согласно их прогнозам, повышение возраста машин увеличит уровень аварийности, которые еще недавно был крайне низким.
На сегодняшний день средний возраст автомобилей выше на полтора года, чем в 22 году, отметили аналитики агентства «Gruzdev-Analyze». Глава компании Александр Груздев , в прошлом году количество автомобилей в стране сократилось на 822 тысячи штук, в текущем – на 395 тысяч.
По итогам первых девяти месяцев 2023 года показатели аварийности на российских дорогах стали расти. В частности, всего произошло 96,8 тысяч дорожно-транспортных происшествий, что превышает прошлогодние показатели на 55. Это следует из официальной статистики Научного центра безопасности дорожного движения МВД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru