Минюст признал поэтессу Резник иноагентом

Также в список иноагентов были включены блогер Дмитрий Храмцов, политический аналитик Василий Жарков, бывшие депутаты Ксения Торстрем и Дмитрий Великий, журналисты Ксения Кириллова и Маша Майерс (Фелицата Ольшевец).

Как указали в ведомстве, признанные иноагентами лица распространяли фейки о решениях и действиях российских властей, а также о российской армии. Все они проживают за границей.

Кроме того, в реестр иноагентов внесли интернет-портал «Activatica», который, помимо прочего, осуществлял пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что с начала 2025 года по статье о нарушении деятельности иноагентов было наложено административных штрафов более чем на шесть млн рублей, сообщает RT.

