Минюст признал поэтессу Резник иноагентом
Призёр ряда поэтических конкурсов писательница Наталья Резник была признана иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
Также в список иноагентов были включены блогер Дмитрий Храмцов, политический аналитик Василий Жарков, бывшие депутаты Ксения Торстрем и Дмитрий Великий, журналисты Ксения Кириллова и Маша Майерс (Фелицата Ольшевец).
Как указали в ведомстве, признанные иноагентами лица распространяли фейки о решениях и действиях российских властей, а также о российской армии. Все они проживают за границей.
Кроме того, в реестр иноагентов внесли интернет-портал «Activatica», который, помимо прочего, осуществлял пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что с начала 2025 года по статье о нарушении деятельности иноагентов было наложено административных штрафов более чем на шесть млн рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru