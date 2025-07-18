Церемония прощания с Юрием Карой пройдет 22 июля
18 июля 202517:53
Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, кинорежиссёром Юрием Карой пройдет 22 июля. Об этом РИА Новости заявил народный артист РФ Виктор Раков.
По его словам, траурное мероприятие состоится в Центральной клинической больнице в Москве.
Отвечая на вопрос о месте похорон, Раков предположил, что это будет Троекуровское кладбище.
Кинорежиссёр Юрий Кара умер 17 июля в возрасте 70 лет. По данным СМИ, причиной смерти стал обширный инфаркт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru