Церемония прощания с Юрием Карой пройдет 22 июля

Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, кинорежиссёром Юрием Карой пройдет 22 июля. Об этом РИА Новости заявил народный артист РФ Виктор Раков.

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По его словам, траурное мероприятие состоится в Центральной клинической больнице в Москве.

Отвечая на вопрос о месте похорон, Раков предположил, что это будет Троекуровское кладбище.

Кинорежиссёр Юрий Кара умер 17 июля в возрасте 70 лет. По данным СМИ, причиной смерти стал обширный инфаркт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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