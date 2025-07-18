Церемония прощания с Юрием Карой пройдет 22 июля

По его словам, траурное мероприятие состоится в Центральной клинической больнице в Москве.

Отвечая на вопрос о месте похорон, Раков предположил, что это будет Троекуровское кладбище.

Кинорежиссёр Юрий Кара умер 17 июля в возрасте 70 лет. По данным СМИ, причиной смерти стал обширный инфаркт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

