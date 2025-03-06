Средний срок выданных автокредитов сократился на 2,4%

Показатель уменьшился в годовом выражении на 2,4% (в январе 2024 года он составлял 5 лет и 6 месяцев). По сравнению с пиковым показателем июля прошлого года средний срок кредита уменьшился на 8,2%.

Наименьший срок автокредитования был отмечен в Москве (4 года и 7 месяцев). Также в топ-5 по этому показателю Белгородская область (4 года и 7 месяцев), Санкт-Петербург и Нижегородская область (по 4 года и 9 месяцев) и Самарская область (5 лет).

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на организованной Ассоциацией банков России встрече с банкирами заявила, что регулятор в случае навязывания услуг со стороны кредитных организаций может ужесточить регулирование автокредитов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

