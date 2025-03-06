Средний срок выданных автокредитов сократился на 2,4%
Средний срок автокредитов, выданных в России, сократился в январе текущего года до минимальных показателей 2024 года и достиг 5 лет и 3 месяцев. Об этом сообщает портал Национального бюро кредитных историй.
Показатель уменьшился в годовом выражении на 2,4% (в январе 2024 года он составлял 5 лет и 6 месяцев). По сравнению с пиковым показателем июля прошлого года средний срок кредита уменьшился на 8,2%.
Наименьший срок автокредитования был отмечен в Москве (4 года и 7 месяцев). Также в топ-5 по этому показателю Белгородская область (4 года и 7 месяцев), Санкт-Петербург и Нижегородская область (по 4 года и 9 месяцев) и Самарская область (5 лет).
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на организованной Ассоциацией банков России встрече с банкирами заявила, что регулятор в случае навязывания услуг со стороны кредитных организаций может ужесточить регулирование автокредитов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru