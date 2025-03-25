Средний размер автокредита сократился на 17,3%

Относительно января 2025 года показатель упал на 0,5%. По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, это минимальный показатель с начала 2023 года. Он отметил, что темпы падения существенно выросли после того, как в середине 2024 года были введены макропруденциальные ограничения в автокредитовании.

Наибольший средний размер автозаймов был зафиксирован в Москве (1,64 млн рублей), Подмосковье (1,48 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,42 млн рублей), Ленинградской области (1,41 млн рублей) и ХМАО (1,36 млн рублей).

Ранее средний срок автокредитов, выданных в России, сократился в январе 2025 года до минимальных показателей 2024 года и достиг 5 лет и 3 месяцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

