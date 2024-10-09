Средний чек поездки на такси в РФ вырос почти до 600 рублей

Средний чек поездки на такси в России в сентябре составил 598 рублей, сообщил аналитический ресурс «Чек Индекс».

Согласно данным, если сравнивать с первым осенним месяцем 2023 года, рост составил 12%. Что касается количества покупок, то оно выросло на 6%.

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Отмечается, что средний чек в Москве составил 821 рубль, в Санкт-Петербурге – 626 рублей.

Указывается, что прошедшим летом и в начале осени произошел не только рост среднего чека, но также наблюдался более высокий спрос на такси, чем в 2023 году. Факторами роста служат рост реальных располагаемых доходов и потребительской уверенности, а также подъем деловой и туристической активности в крупнейших городах, добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что дефицит таксистов в России к концу года составит 130 тысяч человек. Отмечалось, что это связано с ужесточениями миграционной политики государства и регулированием в такси, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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