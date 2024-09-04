«Яндекс Go»: К концу года дефицит таксистов составит 130 тысяч человек
Дефицит таксистов в России к концу года составит 130 тысяч человек, сообщил во время Восточного экономического форума во Владивостоке директор по работе с госорганами «Яндекс Go».
По его словам, это связано с ужесточениями миграционной политики государства и регулированием в такси. Из-за этого водители переходят в другие сферы с сопоставимыми доходами. Петраков указал, что чем больше дефицит водителей, тем быстрее растут цены на такси.
В настоящее время «Яндекс Go» обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, внедряет разные модели перевозок, в том числе для водителей-подработчиков и межгородских поездок. Также на постоянной основе осуществляется наращивание субсидий партнерам и водителям. Ожидается, что это восстановит приток водителей в компанию.
Новые требования для таксистов, которые заработают в России с 1 сентября, будут выполняться только в Москве, заявил в интервью НСН глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru