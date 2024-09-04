«Яндекс Go»: К концу года дефицит таксистов составит 130 тысяч человек

По его словам, это связано с ужесточениями миграционной политики государства и регулированием в такси. Из-за этого водители переходят в другие сферы с сопоставимыми доходами. Петраков указал, что чем больше дефицит водителей, тем быстрее растут цены на такси.

В настоящее время «Яндекс Go» обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, внедряет разные модели перевозок, в том числе для водителей-подработчиков и межгородских поездок. Также на постоянной основе осуществляется наращивание субсидий партнерам и водителям. Ожидается, что это восстановит приток водителей в компанию.

Новые требования для таксистов, которые заработают в России с 1 сентября, будут выполняться только в Москве, заявил в интервью НСН глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

