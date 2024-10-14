«Все согласовано»: В ФК «Сокол» настаивают, что желание нанять таролога - это не хайп

Ранее сообщалось, что футбольный клуб разместил объявление о поиске таролога перед матчем со второй командой «Пари НН». Специалисту, который должен будет вести консультации с игроками и тренерами и составлять индивидуальные прогнозы, готовы предложить зарплату от 300 тысяч рублей. По словам Егорова, нанять нового специалиста решили для достижения наилучшего спортивного результата.

«Сейчас у "Сокола" все в порядке: есть ответственные владельцы клуба, команда работает в нормальных условиях. Команде нужен результат, поэтому возникла идея с тарологом, решили попробовать такое необычное средство для достижения спортивного результата. Все, что выходит в публичное поле, согласовывается с руководством футбольного клуба "Сокол", этот вопрос тоже был согласован. Что касается вопроса зарплаты, не думаю, что нормальный человек будет считать чужие деньги и возмущаться, что кому-то назначили слишком высокую зарплату. Слишком высоких зарплат не бывает», - заявил он.

При этом на своей страничке в VK представители клуба выкладывают шутки насчет советов давать футболистам номерки на футболках согласно астрологическому дому.

«Сокол» основан в 2018 году. Это первый частный профессиональный клуб из Казани. Команду тренирует бывший футболист сборной России Евгений Варламов. Под его руководством «Сокол» занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги Б.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на рынке труда появилась необычная практика: крупные компании приглашают для проведения собеседований тарологов. Спрос на подобных специалистов вырос у российских компаний на 128% практически за год. Как рассказал «Радиоточке НСН» руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян, спрос на астрологов в компаниях – это всего лишь попытка работодателей привлечь внимание сотрудников на фоне дефицита кадров.

