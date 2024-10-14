«Все согласовано»: В ФК «Сокол» настаивают, что желание нанять таролога - это не хайп
Пресс-атташе казанского футбольного клуба «Сокол» Александр Егоров сообщил НСН, что команда не хайпует на вирусной новости, а действительно решила нанять таролога для улучшения спортивных результатов.
Информация о найме таролога для казанского футбольного клуба Второй лиги «Сокол» не является хайпом, более того, принятие подобного решения согласовано с руководством клуба, заявил в разговоре с НСН пресс-атташе ФК Александр Егоров.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб разместил объявление о поиске таролога перед матчем со второй командой «Пари НН». Специалисту, который должен будет вести консультации с игроками и тренерами и составлять индивидуальные прогнозы, готовы предложить зарплату от 300 тысяч рублей. По словам Егорова, нанять нового специалиста решили для достижения наилучшего спортивного результата.
«Сейчас у "Сокола" все в порядке: есть ответственные владельцы клуба, команда работает в нормальных условиях. Команде нужен результат, поэтому возникла идея с тарологом, решили попробовать такое необычное средство для достижения спортивного результата. Все, что выходит в публичное поле, согласовывается с руководством футбольного клуба "Сокол", этот вопрос тоже был согласован. Что касается вопроса зарплаты, не думаю, что нормальный человек будет считать чужие деньги и возмущаться, что кому-то назначили слишком высокую зарплату. Слишком высоких зарплат не бывает», - заявил он.
При этом на своей страничке в VK представители клуба выкладывают шутки насчет советов давать футболистам номерки на футболках согласно астрологическому дому.
«Сокол» основан в 2018 году. Это первый частный профессиональный клуб из Казани. Команду тренирует бывший футболист сборной России Евгений Варламов. Под его руководством «Сокол» занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги Б.
Ранее сообщалось, что в 2024 году на рынке труда появилась необычная практика: крупные компании приглашают для проведения собеседований тарологов. Спрос на подобных специалистов вырос у российских компаний на 128% практически за год. Как рассказал «Радиоточке НСН» руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян, спрос на астрологов в компаниях – это всего лишь попытка работодателей привлечь внимание сотрудников на фоне дефицита кадров.
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