Эпидемию коронавируса назвали пиаром КНР

«С этим коронавирусом все так туманно и мутно, я с самого начала говорил, что информационный фон не соответствует происходящему. Несомненно, нечто происходит, но в медийном поле гораздо больше всего случается, чем в реальности. Вся эта история с коронавирусом не страшнее, чем птичий грипп и атипичная пневмония, даже значительно менее тяжелая история. Но они создали этот информационный фон и справились с ним, молодцы. Мне кажется, этот коронавирус в большей степени живет в сети и в головах. Они прошли за последние несколько лет через несколько эпидемий, и эту последнюю они использовали так стратагемно, что весь мир говорит, какие китайцы собранные, как они совсем этим справились, как мобилизовались. Это суперпиар на планетарном уровне, хороший правильный пиар. Я за китайцев, молодцы. Вдобавок они очень серьезно относятся к укреплению соственного здоровья, их с самого детства там приучают, они все гораздо более с этой точки зрения дисциплинированные. Европа и мы - не такие. Это у них в психологии и в менталитете. Они не могли не справиться с этим», - констатировал он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Общее число заболевших материковом Китае составляет 80 928, погибли — 3245.

