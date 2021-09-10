Среди эвакуированных афганцев выявлены заболевшие корью
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что среди эвакуированных граждан из Афганистана выявлены заболевших корью. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обнаружены четверо заболевших. В связи с этим, эвакуационные рейсы в США временно приостановлены.
По словам Псаки, заболевшие корью находятся на карантине и медики выявляют контактировавших с ними людей.
Ранее сообщалось, что около 60 тысяч человек прибыло в США из Афганистана с середины августа текущего года. Такие данные привело министерство внутренней безопасности страны.
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