Среди эвакуированных афганцев выявлены заболевшие корью

По словам Псаки, заболевшие корью находятся на карантине и медики выявляют контактировавших с ними людей.

Ранее сообщалось, что около 60 тысяч человек прибыло в США из Афганистана с середины августа текущего года. Такие данные привело министерство внутренней безопасности страны.













