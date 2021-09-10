В ООН заявили о необходимости диалога с талибами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости диалога с талибами, захватившими власть в Афганистане, передает РИА Новости.

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Гутерреш, в частности, отметил, что ООН находится в постоянном контакте с представителями «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ). Он назвал коммуникацию с талибами абсолютно важной в текущий момент.

По словам генсека, экономический кризис в Афганистане не выгоден никому. В связи с этим он призвал найти пути ввода наличности в Афганистан во избежания краха экономики страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООН
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