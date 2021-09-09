В США с середины августа прибыло 60 тысяч человек из Афганистана

Около 60 тысяч человек прибыло в США из Афганистана с середины августа текущего года. Такие данные приводит министерство внутренней безопасности страны, передает «Интерфакс».

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Согласно ведомству, 17% эвакуированных являются гражданами и постоянными резидентами США. Остальные люди, прибывшие из Афганистана, въехали по специальным иммиграционным визам.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью афганскому телеканалу Tolo News заявил, что Соединенные Штаты ожидают выполнение обещаний талибов по борьбе с терроризмом.



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Фото: twitter.com/DeptofDefense
ТЕГИ:СШААфганистан
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