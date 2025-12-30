Песков рассказал, чего ждет от 2026 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своих ожиданиях от 2026 года. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

«Что жду? Как все мы. Ждем мира, ждем успехов, ждем процветания, ждем здоровья», - отметил Песков.

По его словам, «больше ничего не надо».

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в 2025 году не будет послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, пишет «Свободная пресса».

