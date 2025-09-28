Сразу 11 россиян россиян выиграли в лотерею по 2 миллиона рублей
Одиннадцать россиян выиграли по 2 миллиона рублей в розыгрыше лотереи «Мечталлион». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».
В компании заявили, что в честь трёхлетия «Национальной лотереи» был проведён праздничный тираж №158 лотереи «Мечталлион», в результате которого 11 участников выиграли по 2 миллиона рублей. Общая сумма всех выигрышей составила более 232 миллионов рублей.
По информации оператора, победители приобрели билеты в Москве, Ивановской, Иркутской, Ленинградской, Московской и Саратовской областях, а также через сайт или мобильное приложение. Всего в тираже оказалось более 1 миллиона выигрышных билетов.
В середине августа жительница Чувашии стала одним из суперпобедителей лотереи «Мечталлион» и выиграла свыше 33 млн рублей, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сразу 11 россиян россиян выиграли в лотерею по 2 миллиона рублей
- СМИ: Ребёнок и лошадь пострадали при обрушении крыши конюшни в Новой Москве
- Песков: Нужно вынуждать Киев встать на путь мира, а не войны
- Суд арестовал третьего фигуранта дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти
- Warner Bros. первой в 2025 году преодолела $4 млрд кассовых сборов
- Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве
- МВД: Мошенники начали использовать номера телефонов из Индии
- По делу о торговле суррогатным алкоголем в Ленобласти задержали 14 человек
- В ЛДПР призвали отменить социальные пенсии мигрантам
- В Самарской области при столкновении катера и баржи погиб человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru