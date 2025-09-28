Сразу 11 россиян россиян выиграли в лотерею по 2 миллиона рублей

В компании заявили, что в честь трёхлетия «Национальной лотереи» был проведён праздничный тираж №158 лотереи «Мечталлион», в результате которого 11 участников выиграли по 2 миллиона рублей. Общая сумма всех выигрышей составила более 232 миллионов рублей.

По информации оператора, победители приобрели билеты в Москве, Ивановской, Иркутской, Ленинградской, Московской и Саратовской областях, а также через сайт или мобильное приложение. Всего в тираже оказалось более 1 миллиона выигрышных билетов.

В середине августа жительница Чувашии стала одним из суперпобедителей лотереи «Мечталлион» и выиграла свыше 33 млн рублей, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».