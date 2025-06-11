«Совершенно недопустимо всех грести под одну гребенку и безосновательно называть всех мигрантов больными и наркозависимыми, это оскорбительное обобщение. Мы понимаем, что это не так. Да, к сожалению, есть определенный процент таких людей. Большой вопрос к государству, а также к пропускной и миграционной системе, как они попадают в наш дом. Сложно предположить, что такие люди стали разносчиками заболеваний и начали употреблять запрещенные вещества, уже находясь в России. Но даже если это и так, опять-таки вопрос к нам — что такого происходит в России, что люди настолько меняются. Очень хотелось бы, чтобы депутаты оперировали цифрами, делая такие заявления, поскольку они несут ответственность за свои слова. Кстати, отчасти сами депутаты виноваты в сложившейся ситуации — лишь в течение последнего года они начали заниматься миграционной темой, на фоне возмущения населения и правоохранительной системы», — сказал Слуцкий.

Вместе с тем собеседница НСН согласилась с тем, что за здоровьем мигрантов необходимо следить на протяжении всего их пребывания в России.

«Безусловно, медицинский контроль и отслеживание здоровья мигрантов во время их пребывания в России необходимы, но вопрос в том, как к нам эти больные люди попадают. Здесь, конечно, широкое поле для законодательной инициативы. Кроме того, к сожалению, пока мы не можем сказать, что все мигранты у нас находятся ровно в той локализации, куда они приезжали на работу, это не выстроено законодательно. Идут разговоры, что жестко контролировать мигрантов нельзя, что это рабовладельческий строй, но это не так. Если человек приезжает на определенную работу в другую страну, это условие его приезда. Должна быть очень четкая ответственность со стороны как мигрантов, так и работодателей на время трудового контракта», — подытожила она.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, потерявшие работу, отчисленные из учебных заведений или не прошедшие дактилоскопическую регистрацию, должны покинуть Россию.

