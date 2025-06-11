МВД: В России находятся более 638 тысяч детей мигрантов
Более 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов проживают в России. Об этом заявил в Госдуме замминистра внутренних дел Игорь Зубов.
По словам замглавы МВД, в стране находятся 638174 несовершеннолетних детей мигрантов, их число уменьшается.
«То, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», - отметил Зубов.
Замминистра указал, что в Москве находится 80282 детей иностранцев, и обучаются лишь 25 тысяч из них.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в рамках новых правил приема в школы РФ только 27 из 1762 детей мигрантов успешно прошли тестирование по русскому языку, пишет 360.ru.
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