Колокольцев: Безработные и не прошедшие дактилоскопию мигранты должны покинуть РФ

Мигранты, потерявшие работу, отчисленные из учебных заведений или не прошедшие дактилоскопическую регистрацию должны покинуть Россию, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Соответствующее видео опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Колокольцев указал, что в РФ не должно быть нелегально пребывающих мигрантов.

«Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», - подчеркнул министр.

Глава МВД также призвал исключить факты скопления иностранцев в миграционных подразделениях, на которые негативно реагируют местные жители, и своевременно осуществлять прием и оформление документов.

Между тем в подмосковном Дмитрове задержали восемь человек, подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщает РЕН ТВ.

