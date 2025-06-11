Колокольцев: Безработные и не прошедшие дактилоскопию мигранты должны покинуть РФ
Мигранты, потерявшие работу, отчисленные из учебных заведений или не прошедшие дактилоскопическую регистрацию должны покинуть Россию, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Соответствующее видео опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Колокольцев указал, что в РФ не должно быть нелегально пребывающих мигрантов.
«Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», - подчеркнул министр.
Глава МВД также призвал исключить факты скопления иностранцев в миграционных подразделениях, на которые негативно реагируют местные жители, и своевременно осуществлять прием и оформление документов.
Между тем в подмосковном Дмитрове задержали восемь человек, подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru