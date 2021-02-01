«Спутник V» по итогам испытаний в Венесуэле показал 100% эффективности
Российская вакцина «Спутник V» по результатам клинических испытаний в Венесуэле показала 100%-ную эффективность. Об этом рассказал президент республики Николас Мадуро в интервью журналисту Брено Альтману.
Ранее Минздрав Венесуэлы зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» для использования в чрезвычайных ситуациях.
В конце декабря власти республики подписали контракт с Россией на поставку «Спутника V». Для начала массовой вакцинации Венесуэла получит первую партию из 10 млн доз препарата, сообщают «Невские новости».
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