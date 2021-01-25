Стали известны результаты исследования российской вакцины в Венесуэле

Стало известно о результатах исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле, передает РИА Новости со ссылкой на врача-иммунолога Алексиса Иполито Гарсиа Пиньера.

По его словам, в ходе исследования были выявлены легкие побочные эффекты, среди которых - головная боль, общее недомогание, боль в месте укола. Врач отметил, что серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены.

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В исследовании приняли участие 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, еще 40 были введены две дозы.

Напомним, российскую вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V» в ближайшие дни одобрят ещё в нескольких странах.

Препарат уже зарегистрирован в Белоруссии, Туркменистане, Сербии, Алжире, Палестине, Аргентине, Боливии, Венесуэле и Парагвае.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВенесуэлаКоронавирусВакцина
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