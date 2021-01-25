Стали известны результаты исследования российской вакцины в Венесуэле

В исследовании приняли участие 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, еще 40 были введены две дозы.

Напомним, российскую вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V» в ближайшие дни одобрят ещё в нескольких странах.

Препарат уже зарегистрирован в Белоруссии, Туркменистане, Сербии, Алжире, Палестине, Аргентине, Боливии, Венесуэле и Парагвае.

