«Спутник V» доказал 90-процентную эффективность у пациентов старше 60 лет
Эффективность в 90% случаев для людей старше 60 лет доказала вакцина от коронавируса «Спутник V», сообщается на странице вакцины в Twitter.
«Минздрав РФ утвердило использование вакцины для людей старше 60 лет после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе», — отмечено в публикации.
Указано также, что «Спутник V» полностью защищает от тяжелых случаев коронавируса представителей всех возрастных групп, пишет Газета.ru.
«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины.
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