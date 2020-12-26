Минздрав разрешил вакцинировать «Спутником V» пожилых людей
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав официально одобрил применение отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет.
«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше», — пояснил министр в эфире телеканала «Россия 24».
Мурашко сообщил, что безопасность и эффективность вакцины «Спутник V» подтвердила экспертиза, пишет Газета.ru.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт в эфире НСН назвал сроки для получения данных о реакции антител на новый коронавирус.
«Мы все разные. Иммунная система у нас тоже разная, и отвечаем мы на стимул все по-разному. Одни из нас более чувствительны к болезням, а другие менее чувствительны. Это все совершенно элементарно. Просто так биология устроена. Одинаковых людей не бывает. Данные нужны. Об этом следует говорить в следующем году, это самое раннее», - отметил он.
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