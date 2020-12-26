Минздрав разрешил вакцинировать «Спутником V» пожилых людей

«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше», — пояснил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко сообщил, что безопасность и эффективность вакцины «Спутник V» подтвердила экспертиза, пишет Газета.ru.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт в эфире НСН назвал сроки для получения данных о реакции антител на новый коронавирус.

«Мы все разные. Иммунная система у нас тоже разная, и отвечаем мы на стимул все по-разному. Одни из нас более чувствительны к болезням, а другие менее чувствительны. Это все совершенно элементарно. Просто так биология устроена. Одинаковых людей не бывает. Данные нужны. Об этом следует говорить в следующем году, это самое раннее», - отметил он.



